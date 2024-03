Jeux paralympiques 2024 : Les médailles russes et biélorusses ne seront pas comptabilisées

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les médailles remportées par les athlètes russes et biélorusses lors des Jeux paralympiques de Paris 2024 ne seront pas comptabilisées au tableau des médailles, a annoncé mercredi le Comité international paralympique (IPC). Les athlètes russes et biélorusses concourront sous le nom d'Athlètes paralympiques neutres (NPA), avec un uniforme sans référence aux couleurs nationales après que l'IPC a voté contre l'interdiction totale de ces deux pays en raison de l'invasion russe en Ukraine, en 2022. "Les médailles remportées ne seront pas comptabilisées au tableau des médailles des Jeux paralympiques de Paris 2024 et en cas de médaille d'or d'un athlète neutre, l'hymne paralympique sera joué", a dit l'IPC dans un communiqué, à la place des hymnes russes et biélorusses. "Les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie, ainsi que ceux faisant référence aux symboles militaires, sont strictement interdits à proximité des sites associés aux Jeux paralympiques." A lire aussi... Les athlètes neutres ne défileront pas lors de la cérémonie d'ouverture et n'auront pas de porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture. L'identité des athlètes sera également vérifiée de manière indépendante pour s'assurer qu'ils ne sont pas liés à l'activité militaire et qu'ils n'ont pas soutenu la guerre en Ukraine, que la Russie nomme "Opération militaire spéciale". La Biélorussie a été une base arrière pour les troupes et les armes russes au moment de l'invasion. (Rédigé par Rohith Nair, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)