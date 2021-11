Jerome Powell désigné pour conserver la présidence de la Fed

WASHINGTON (Reuters) - Jerome Powell a été choisi lundi par le président américain Joe Biden pour quatre années supplémentaires à la présidence de la Réserve fédérale (Fed), après un premier mandat marqué par les critiques répétées de l'ex-locataire de la Maison blanche Donald Trump et par le choc économique lié à la pandémie de COVID-19.

Lael Brainard, membre du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), a par ailleurs été nommée vice-présidente de la banque centrale américaine, a indiqué la Maison blanche.

"S'il reste encore beaucoup à faire, nous avons fait des progrès remarquables au cours des dix derniers mois pour remettre les Américains au travail et relancer notre économie", a déclaré Joe Biden dans des commentaires envoyés par courriel aux journalistes.

"Ce succès témoigne du programme économique que j'ai mis en oeuvre et de l'action déterminée menée par la Réserve fédérale", a ajouté le président démocrate.

La reconduction de Jerome Powell, 68 ans et issu du camp républicain, devra être approuvée par le Sénat, contrôlé de justesse par les démocrates.

Sur les marchés financiers, le dollar et les rendements obligataires américains ont progressé après l'annonce de la désignation de Jerome Powell pour un nouveau mandat.

L'indice dollar, mesurant l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, progressait de 0,39% à 14h30 GMT, au plus haut depuis juillet 2020.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans gagnait plus de six points de base, à 0,5659%, à son plus haut niveau depuis mars 2020.

A Wall Street, les principaux indices actions ont ouvert en hausse de 0,3% à 0,5%.

"La nomination par Biden de Powell pour un second mandat à la présidence de la Fed est une nouvelle qui favorise les acteurs du marché car ils aiment l'idée de continuité", commente Naeem Aslam, responsable de l'analyse marchés chez Avatrade.

(Reportage par Jeff Mason et Howard Schneider, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)