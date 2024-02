Jens Stoltenberg (Otan) rappelle à Donald Trump que les Etats-Unis ont besoin d'alliés

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le secrétaire-général de l'Otan a rappelé mercredi à Donald Trump, grand favori des primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle de novembre, que les Etats-Unis avaient aussi besoin d'alliés, après que l'ancien président a questionné le soutien de Washington aux pays qui ne dépenseraient pas assez pour leur défense. Jens Stoltenberg a souligné que les membres européens de l'Otan avaient fortement augmenté leurs budgets militaires depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Je m'attends à ce que 18 alliés consacrent 2% de leur PIB à la défense cette année", a déclaré le secrétaire-général de l'Alliance pendant une conférence de presse à Bruxelles. L'an dernier, seuls 11 des 31 membres de l'Otan ont atteint cet objectif qu'ils se sont collectivement fixé. Donald Trump a réveillé les craintes des alliés européens des Etats-Unis samedi en déclarant que non seulement il ne défendrait pas des pays qui ne dépensent pas assez pour se protéger, mais encore qu'il encouragerait la Russie à "faire tout ce qu'elle veut" à leur encontre. Répondant aux questions de la presse à la veille d'une réunion des ministres de l'Otan, Jens Stoltenberg a estimé que les États-Unis savent à quel point l'Alliance transatlantique est essentielle à leur propre sécurité. "Les Etats-Unis n'ont jamais mené une guerre seuls", a-t-il souligné. "Les critiques que nous entendons ne concernent pas l'Otan en tant que telle, mais le fait que les alliés de l'Otan ne dépensent pas suffisamment pour l'Otan", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'accélération des dépenses militaires en Europe montrait que ce message martelé de longue date par Washington avait été entendu. Les membres européens de l'Otan vont consacrer 380 milliards de dollars (355 milliards d'euros) à la défense cette année, a déclaré Jens Stoltenberg. L'Allemagne, en particulier, va atteindre l'objectif de 2% du PIB pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, avec un budget estimé à 71,8 milliards d'euros. Les onze pays qui ont atteint cet objectif en 2023, selon les estimations de l'Otan, sont la Pologne, les États-Unis, la Grèce, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie, la Grande-Bretagne et la Slovaquie. (Reportage de John Irish et Sabine Siebold, version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)