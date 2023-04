Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise

PARIS (Reuters) - Le cofondateur et ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen, 94 ans, a été hospitalisé samedi soir à Paris après un malaise, rapportent samedi plusieurs organes de presse. Un conseiller de Jean-Marie Le Pen a indiqué à l'AFP que le père de Marine Le Pen était hospitalisé en région parisienne et qu'il était "conscient", rapporte BFM TV et le Figaro. Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé en février 2022 pour un accident vasculaire cérébral mineur. (Rédigé par Camille Raynaud)