Jean Castex vacciné avec le sérum d'AstraZeneca

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, a reçu vendredi une première dose du vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca, soucieux de montrer l'exemple après la défiance suscitée par ce sérum, accusé de provoquer de graves effets indésirables.

L'injection a eu lieu à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Un peu plus tôt vendredi, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé la reprise immédiate de la vaccination en France avec le sérum d'AstraZeneca mais uniquement "à ce stade" pour les personnes âgées de 55 ans et plus.

Jean Castex est âgé de 55 ans.

(Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)