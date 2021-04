Jean Castex accuse Le Pen de récupérer politiquement la tribune des généraux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, a accusé mercredi la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, de "récupération politique" après le soutien apporté par cette dernière à une tribune signée par des militaires évoquant un "délitement" de la société française.

"Ce pourrait être une affaire insignifiante s'il n'y avait pas une récupération politique, je le dis, tout à fait inacceptable", a déclaré le chef du gouvernement devant la presse après le conseil des ministres.

"Comment des gens, et madame Le Pen en particulier qui aspire à exercer la responsabilité de l'Etat, peut-elle cautionner une initiative qui n'exclut pas de se retourner contre l'Etat républicain ?", a ajouté Jean Castex à propos de la finaliste de l'élection présidentielle de 2017, de nouveau candidate à la course à l'Elysée de l'an prochain.

"Chassez le naturel, il revient au galop", a conclu le Premier ministre.

Dans une tribune publiée dans le magazine Valeurs actuelles, plusieurs centaines de militaires dont une vingtaine de généraux à la retraite s'inquiètent du "délitement de leur patrie" face à "l'islamisme" et des "hordes de banlieues", évoquant entre les lignes la possibilité d'un coup d'Etat militaire.

"Je ne peux que condamner avec la plus grande fermeté cette initiative qui est contraire à tous nos principes républicains, à l'honneur et aux devoirs de l'armée", a dit Jean Castex. "Ces généraux ne représentent qu'eux-mêmes et la ministre des Armées [Florence Parly] engagera à leur endroit la suite qui convient."

