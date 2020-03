"Je suis garant de la santé de nos concitoyens mais aussi de la vie démocratique" dit Macron

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a justifié dimanche le maintien du premier tour des élections municipales au nom de la vie démocratique du pays, appelant les Français à respecter les consignes basiques de prévention contre le coronavirus.

"Je suis garant de la sécurité, de la santé de nos concitoyens mais également de la vie démocratique de notre pays", a-t-il dit après avoir voté au Touquet.

"Je pense qu'il est important de voter dans ces moments-là en prenant cette discipline, en respectant ces règles parce que je pense qu'il est important de continuer à rester des citoyens dignes, libres", a poursuivi le chef de l'Etat.

Le président s'est dit conscient de la "contrainte" que constitue la fermeture des bars, restaurants et commerces non indispensables décidée la veille par le gouvernement.

"C'est parce que le virus se propage lorsqu'on se tient pendant un quart d'heure à moins d'un mètre de quelqu'un, par projection. C'est le genre de contact qu'on a au restaurant ou au café", a-t-il ajouté.

"Mais on va continuer à aller faire ses courses, on va continuer à sortir pour prendre l'air et donc il était légitime (...) de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d'usage", a-t-il dit.

Au-delà, le président a souligné que les Français traverseraient cette crise "en étant responsables ensemble et chacun, chacun pour soi et pour les autres".

(Henri-Pierre André)