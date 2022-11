'Je me sens gay', déclare Infantino pour éteindre les polémiques

par Nick Mulvenney

AL RAYYAN, Qatar (Reuters) - Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino a haussé le ton samedi, balayant d'un revers de la main les critiques émises contre le Qatar, pays hôte de la 22e édition de la Coupe du monde.

Ouvrant la traditionnelle conférence de presse qui précède chaque mondial de football, Gianni Infantino s'est efforcé de paraître compatissant au cours d'un long monologue lors duquel il s'en est pris à ceux qui critiquent le bilan du Qatar en matière de droits de l'homme.

"Aujourd'hui, je me sens Qatari, aujourd'hui, je me sens arabe, aujourd'hui, je me sens Africain, aujourd'hui, je me sens gay, aujourd'hui, je me sens handicapé, aujourd'hui, je me sens comme un exilé, aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant", a-t-il déclaré.

"Je me sens ainsi parce que tout ce que je vois me ramène à mon histoire personnelle."

Puisant dans son histoire personnelle et dans son enfance de fils de travailleur immigré en Suisse, il a également évoqué les quolibets qu'il a essuyés pour son accent, la couleurs de ses cheveux et pour ses taches de rousseur.

"Bien sûr, je ne suis pas Qatari, je ne suis pas un Arabe, je ne suis pas Africain, je ne suis pas gay et je ne suis pas handicapé".

"Mais je me sens comme eux parce que je sais ce que c'est qu'être discriminé, qu'être harcelé comme étranger dans un pays étranger."

