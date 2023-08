JDD : Fin de la grève après un accord trouvé entre la direction et les journalistes

PARIS, 1er août (Reuters) - Un accord entre la direction de Lagardère News, la Société des Journalistes (SDJ) et les syndicats a été trouvé pour mettre fin à la grève record entamée par la rédaction du Journal du Dimanche le 22 juin 2023, a annoncé mardi le groupe de presse dans un communiqué. "Suite à une reprise du dialogue, la Direction de Lagardère News, la SDJ et les organisations syndicales sont parvenues à un accord permettant de mettre un terme au mouvement de grève entamé le 22 juin 2023", indique Lagardère News. L'accord prévoit une reprise de l'activité sur le site web JDD.fr dès mardi et le journal devrait retrouver les kiosques "à partir de mi-août 2023". L'accord, dont le contenu n'a pas été dévoilé, prévoit "la mise en place de conditions d'accompagnement pour les journalistes qui souhaiteraient quitter la rédaction". La rédaction du JDD était en grève pour protester contre la nomination de Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite et présenté comme un proche d'Eric Zemmour et Marion Maréchal, à la tête de l'hebdomadaire. "Pendant quarante jours, nous avons livré des batailles sur tous les fronts", a déclaré dans un communiqué séparé la rédaction du JDD, qui déplore qu'Arnaud Lagardère, PDG de Lagardère, soit "resté sourd à nos revendication, dans un contexte de reprise du groupe par Vivendi". "Aujourd'hui, Geoffroy Lejeune prend ses fonctions. C'est dans une rédaction vide qu'il entrera", a ajouté la rédaction, qui a précisé avoir voté à 94% pour mettre fin au mouvement de grève. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)