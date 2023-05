JD Sports propose de racheter Courir pour 520 millions d'euros

JD Sports propose de racheter Courir pour 520 millions d'euros













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le plus grand détaillant britannique de vêtements de sport, JD Sports Fashion, a annoncé mardi avoir proposé de racheter Courir dans le cadre d'une transaction qui valorise l'enseigne française à 520 millions d'euros. Le détaillant de chaussures de sports Courir, qui exploite 313 boutiques dans six pays d'Europe, est actuellement détenu majoritairement par Equistone Partners Europe, qui l'a acquis en 2018. Conformément à la législation française, la direction de Courir entamera un processus de consultation avec les instances représentatives du personnel avant qu'un accord de vente et d'achat contraignant puisse être conclu, a indiqué JD Sports dans un communiqué. Nécessitant l'approbation de la Commission européenne, cette opération, si elle se concrétise, ne devrait pas être finalisée avant le second semestre 2023, a précisé JD Sports. JD Sports propose de régler 325 millions d'euros en numéraire et le reste en ayant recours à la dette. (Reportage par Eva Mathews à Bangalore et James Davey à Londres, version française Kate Entringer)