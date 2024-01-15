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JCDecaux renouvelle ses contrats avec MTR et Airport Express à Hong Kong

JCDecaux renouvelle ses contrats avec MTR et Airport Express à Hong Kong

15 janvier (Reuters) - JCDecaux SE:

* JCDECAUX REMPORTE LE RENOUVELLEMENT DE SES CONTRATS PUBLICITAIRES EXCLUSIFS AVEC MTR ET AIRPORT EXPRESS À HONG KONG

* CONTRATS PUBLICITAIRES EXCLUSIFS AVEC MTR CORPORATION POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION PUBLICITAIRE DE HUIT LIGNES DE MTR, DONT LA LIGNE AIRPORT EXPRESS

* DROITS NON EXCLUSIFS DE VENTE ET DE PROMOTION DE LA PUBLICITÉ SUR MOBILE DE MTR

* LE RENOUVELLEMENT DE CES CONTRATS EST EFFECTIF DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2028, MTR AYANT LA POSSIBILITÉ DE LES PROLONGER JUSQU'À 10 ANS AU TOTAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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