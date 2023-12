JCDecaux et JOJ Media House vont fusionner leurs activités de communication extérieure en Slovaquie

14 décembre (Reuters) - JCDecaux SE: * JCDECAUX ET JOJ MEDIA HOUSE SIGNENT UN ACCORD POUR FUSIONNER LEURS ACTIVITÉS DE COMMUNICATION EXTÉRIEURE EN SLOVAQUIE * LA NOUVELLE JOINT-VENTURE SERA DÉTENUE À 60 % PAR ATSBG HOLDING GMBH, UNE FILIALE DE JCDECAUX, ET À 40 % PAR JOJ MEDIA HOUSE * A SIGNÉ UN ACCORD RELATIF À LA FUSION DE SES ACTIVITÉS EN SLOVAQUIE AVEC AKZENT BIGBOARD, FILIALE DE JOJ MEDIA HOUSE GROUP, PREMIER GROUPE DE MEDIA EN SLOVAQUIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)