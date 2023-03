JCDecaux chute, la marge S2 sous les attentes, pas de dividende en 2023

PARIS, 9 mars (Reuters) - JCDecaux plonge en Bourse jeudi en matinée après la publication par le spécialiste de la communication extérieure d'une marge d'exploitation inférieure aux attentes au second semestre et l'annonce d'une absence de dividende pour cette année.

A la Bourse de Paris, vers 09h50 GMT, l'action JCDecaux chute de 10,97%, deuxième plus forte baisse du SBF120 (-0,6%) derrière OVHcloud, et s'achemine vers sa pire séance depuis juillet 2022. La marge d'exploitation de JCDecaux est ressortie à 419 millions d'euros contre un consensus fourni par le groupe à 429 millions d'euros, a souligné J.P.Morgan. La banque américaine a également pointé du doigt l'annonce de JCDecaux selon laquelle l'assemblée générale du groupe ne proposera pas de verser de dividendes en 2023. "Nous considérons le ralentissement économique actuel comme un important élément défavorable pour les budgets publicitaires cette année, avec un risque de baisse supplémentaire au niveau du bénéfice", écrit J.P.Morgan, ajoutant rester "sceptique" sur un redressement significatif à plus long terme des marges du groupe. (Reportage Federica Mileo à Gdansk; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)