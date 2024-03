JCDecaux : CA annuel en hausse de 7,6%

7 mars (Reuters) - JCDecaux a fait état jeudi d'une hausse de ses ventes annuelles, le groupe français de publicité disant avoir bénéficié de l'essor du numérique, la croissance de son activité mobilier urbain et la reprise du transport. Le chiffre d'affaires ajusté de la société s'est établi à 3,57 milliards d'euros pour 2023, en hausse de 7,6% sur un an. Le résultat net part du groupe a enregistré un bond de 58% à 209,2 millions d'euros, tandis que la marge opérationnelle a progressé de 10% à 663,1 millions d'euros. "Ce levier opérationnel positif s'explique par le mobilier urbain qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires au-delà du niveau pré-Covid et de renégociations de certains contrats", a déclaré Jean-François Decaux, PDG de JCDecaux. Le groupe, qui dit anticiper une croissance organique de ses ventes d'environ 9% au premier trimestre, a également déclaré qu'il proposera à l'assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2024. (Rédigé par Augustin Turpin)