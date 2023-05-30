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JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et Espagne

JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et Espagne

30 mai (Reuters) - JCDecaux SE:

* ANNONCE LE RACHAT DE CLEAR CHANNEL EN ITALIE ET EN ESPAGNE

* LE MONTANT DE L'ACQUISITION (AVANT PRISE EN COMPTE DES POSITIONS DE TRÉSORERIE/DETTE NETTE) DE CLEAR CHANNEL ITALIE EST DE 15,1 MILLIONS D'EUROS ET CELUI DE CLEAR CHANNEL ESPAGNE EST DE 60 MILLIONS D'EUROS

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EN ITALIE SE FERA MERCREDI POUR UN PRIX PAYÉ DE 9,3 MILLIONS D'EUROS, APRÈS PRISE EN COMPTE DES AJUSTEMENTS DE DETTE NETTE ET DE BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT ESTIMÉS (Rédaction de Paris)

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