JCDecaux affiche un CA en hausse de 9,4% au T4

25 janvier (Reuters) - Le groupe de communication extérieure JCDecaux a fait état jeudi d'une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, porté notamment par le dynamisme de la division Digital. Le spécialiste du mobilier publicitaire urbain enregistre un chiffre d'affaires ajusté à 1,1 milliard d'euros, "le plus important chiffre d'affaires trimestriel de notre histoire", a déclaré Jean-François Decaux, co-directeur général de la société. JCDecaux cite également le chiffre d'affaires de sa division transport qui a "retrouvé le niveau pré-Covid, hors Chine". En données organiques, la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre atteint 10,3%. (Rédigé par Stéphanie Hamel; édité par Blandine Hénault)