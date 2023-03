JCDecaux affiche un CA ajusté en hausse de +20,8% à 3.316,5 ME

9 mars (Reuters) - JCDecaux SE: * RÉSULTATS ANNUELS 2022 * 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ EN HAUSSE DE +20,8 % À 3 316,5 MILLIONS D'EUROS * 2022 MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE DE 602,9 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE +42,8 % À +180,7 MILLIONS D'EUROS SUR UN AN * 2022 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ, AVANT CHARGES DE DÉPRÉCIATION, DE 212,0 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE +1 199,5 % * 2022 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 132,1 MILLIONS D'EUROS * 2022 CASH-FLOW DISPONIBLE AJUSTÉ DE 43,2 MILLIONS D'EUROS * PROPOSITION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDES EN 2023 * PERSPECTIVES: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2023 ATTENDUE À ENVIRON +2,5 % Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)