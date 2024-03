JCDecaux : Absence de dividende et prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre sous les attentes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - JCDecaux recule fortement jeudi à la Bourse de Paris après la publication de ses résultats annuels, marqués par l'absence d'un dividende pour 2024 et une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre sous les attentes. A la Bourse de Paris, l'action du groupe de mobilier urbain recule de 6,82% à 18,15 euros à 10h10, l'une des plus fortes baisses du SBF 120, qui perd 0,28% au même moment. JCDecaux a fait état jeudi d'une croissance organique de 8,7% de son chiffre d'affaires en 2023, à la faveur de l'essor du numérique, de la croissance de son activité mobilier urbain et de la reprise du transport. Le résultat net part du groupe a enregistré un bond de 58% à 209,2 millions d'euros, tandis que la marge opérationnelle a progressé de 10% à 663,1 millions d'euros. A lire aussi... "Ce levier opérationnel positif s'explique par le mobilier urbain qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires au-delà du niveau pré-Covid et de renégociations de certains contrats", a déclaré Jean-François Decaux, PDG de JCDecaux. Pour le trimestre en cours, JCDecaux dit viser une croissance organique de ses ventes d'environ 9%, alors que le consensus misait sur 10,3%, relèvent dans une note les analystes de JPMorgan. JCDecaux a par ailleurs annoncé qu'il ne prévoyait pas de verser de dividendes en 2024 afin de maintenir sa "flexibilité financière pour saisir de futures opportunités d’investissements organiques et externes ciblées". (Rédigé par Augustin Turpin et Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)