Japon : un nouveau gouvernement plus féminin et axé sur la défense

Japon : un nouveau gouvernement plus féminin et axé sur la défense













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a choisi une femme comme ministre des Affaires étrangères, tandis que le poste de ministre de la Défense a été attribué à un homme politique ayant oeuvré à un rapprochement avec Taïwan, selon la nouvelle composition du gouvernement dévoilée mercredi. Ces choix mettent en lumière un visage du Japon plus égalitaire et plus fort en matière de défense, alors que Fumio Kishida fait face à une baisse de sa cote de popularité. Yoko Kamikawa, ancienne ministre de la Justice qui a donné l'accord final pour l'exécution des principaux membres de la secte Aum Shinrikyo, devient ministre des Affaires étrangères. Au total, cinq femmes composent désormais le gouvernement japonais, composé de 20 membres, un niveau jamais égalé au Japon qui reste toutefois inférieur à la représentation féminine observée dans la plupart des autres pays du G7. Le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno, a aussi annoncé la nomination de Minoru Kihara, qui appartient à un groupe interparlementaire Japon-Taïwan, au poste de ministre de la Défense. Minoru Kihara et Yoko Kamikawa seront chargés de gérer les relations avec la Chine, qui se sont détériorées depuis que le Japon a commencé à rejeter dans l'océan l'eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire de Fukushima. Minoru Kihara supervisera également la mise en oeuvre du plan de renforcement des capacités militaires du Japon. Le choix de Minoru Kihara comme ministre de la Défense "n'est pas un geste anti-chinois, mais il indique une proximité avec Taïwan", a estimé le professeur Takashi Kawakami, expert en sécurité à l'université Takushoku de Tokyo. Un commentateur politique a toutefois fait remarquer que ces rôles ministériels avaient perdu de leur importance au profit d'un dialogue avec la Chine au plus haut niveau. "Dans le monde entier, la diplomatie des sommets est devenue la norme", a déclaré Shigenobu Tamura, qui a travaillé pour le Parti libéral-démocrate de Fumio Kishida. Selon un sondage réalisé la semaine dernière par le radiodiffuseur public NHK, 36% seulement des Japonais interrogés approuvent l'action politique du Premier ministre. (Reportage Tim Kelly, Yoshifumi Takemoto, Sakura Murakami, Chang-Ran Kim et Kantaro Komiya ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)