Japon : Un avion de la Japan Airlines en feu, les 379 personnes à bord évacuées

TOKYO (Reuters) - Quelque 379 passagers et membres d'équipage ont été évacués d'un avion de la Japan Airlines qui a pris feu mardi sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo-Haneda, après une collision avec un appareil des garde-côtes japonais. Au moins cinq des six membres de l'équipage des garde-côtes ont été tués tandis que son capitaine a été blessé, a fait savoir le ministre japonais des Transports. Les raisons de l'accident étaient pour l'heure inconnues, a-t-il ajouté. Au moins 17 personnes évacuées de l'avion en feu ont été blessées, selon NHK news, citant les pompiers de Tokyo. Des images diffusées en direct par NHK news montraient des flammes s'échapper de l'Airbus A350 immobilisé sur le tarmac de l'aéroport, tandis que des équipes de pompiers essayaient d'éteindre l'incendie. Selon un porte-parole de la compagnie Japan Airlines, l'Airbus A350 était en provenance de l'aéroport de Shin-Chitose, situé sur l'île de Hokkaido. La collision s'est produite juste après son atterrissage à Tokyo. Le service des garde-côtes japonaises a dit enquêter sur la possibilité d'une collision au sol entre l'avion de ligne et un de ses appareils. Les garde-côtes ont déclaré que l'appareil se dirigeait vers l'aéroport de Niigata sur la côte ouest du Japon pour venir en aide aux habitants victimes du tremblement de terre qui a tué 48 personnes lundi. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé aux agences compétentes de se coordonner pour évaluer rapidement les dégâts et fournir promptement des informations au public, selon le bureau du Premier ministre. L'aéroport d'Haneda est l'un des deux plus grands de la capitale japonaise. La compagnie aérienne ANA a annulé 112 vols intérieurs en provenance et à destination d'Haneda pour le reste de la journée. Toutes les pistes de l'aéroport ont été fermées, a déclaré un porte-parole de l'aéroport de la capitale japonaise. Le ministre des Transports a dit vouloir rouvrir rapidement l'aéroport, dans la soirée ou mercredi. (Reportage par Sakura Murakami, Maki Shiraki, et le bureau de Tokyo, version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)