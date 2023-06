Japon: Ueda dit observer un changement de comportement des entreprises sur les prix

Japon: Ueda dit observer un changement de comportement des entreprises sur les prix













Crédit photo © Reuters

par Leika Kihara TOKYO (Reuters) - Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi observer des changements dans le comportement des entreprises en matière de fixation des prix qui pourraient entraîner une hausse de l'inflation plus importante que prévu, ce qui donne à penser que le Japon est en bonne voie pour atteindre durablement l'objectif d'une inflation de 2%. Kazuo Ueda a toutefois réaffirmé la détermination de la banque centrale à maintenir une politique ultra accommodante, afin de s'assurer que les entreprises augmentent suffisamment les salaires pour compenser la hausse de l'inflation subie par les ménages. "Il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre de manière durable et stable notre objectif d'inflation de 2%. C'est la raison pour laquelle nous maintiendrons patiemment notre politique d'assouplissement monétaire", a-t-il déclaré devant le Parlement. En conservant une politique de soutien à l'économie, la banque centrale veut créer un cercle vertueux dans lequel les salaires corrigés de l'inflation commencent à décoller, a-t-il ajouté. La BoJ, qui se réunit la semaine prochaine, devrait opter pour le statu quo concernant son actuelle politique ultra accommodante, la reprise économique étant jugée encore fragile pour atteindre durablement l'objectif visé en matière de prix, ont déclaré des sources à Reuters. L'inflation de base au Japon, mesurée par les prix à la consommation (CPI), a atteint 3,4% en avril, dépassant l'objectif fixé par la BoJ, les entreprises ayant continué à répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les ménages. Selon Kazuo Ueda, la BoJ s'attend toutefois à ce que l'inflation de base (core CPI) tombe sous les 2% au cours de la seconde moitié de l'actuel exercice fiscal annuel. "Il y a cependant plusieurs incertitudes concernant les perspectives d'inflation. Ce qui est important, c'est le comportement des entreprises en matière de fixation des prix, il dépasse quelque peu les attentes", a-t-il déclaré. Les salaires réels, corrigés de l'inflation, eux, ont reculé de 3,0% en avril, 13e mois consécutif de baisse, signe que le renchérissement du coût de la vie rogne le pouvoir d'achat des ménages. Selon le groupe de réflexion Teiko Data Bank, le montant moyen des bonus prévus pour cet été devrait cependant augmenter de 2,4% cette année sur un an, une évolution positive pour la consommation. Il n'est néanmoins pas certain que les entreprises continueront à augmenter les salaires après être parvenus à un accord avec les syndicats sur des revalorisations à des niveaux inédits depuis 30 ans. L'économie japonaise a enregistré au premier trimestre une croissance annualisée de 2,7% grâce notamment à de solides dépenses d'investissement. Avec une inflation actuellement au-dessus de l'objectif de la BoJ, les marchés spéculent sur un retrait progressif des mesures de relance, le Japon étant l'un des rares pays développés à n'avoir pas pris le biais restrictif adopté en Europe et en Amérique du Nord. (Reportage Leika Kihara; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)