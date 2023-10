Japon : Tepco relâche davantage d'eau contaminée de Fukushima

TOKYO (Reuters) - L'exploitant de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, Tepco (Tokyo Electric Power), a commencé jeudi à déverser davantage eau radioactive retraitée de la centrale accidentée dans l'océan Pacifique. Les opérations de rejet de l'eau devraient durer 17 jours environ. Quelque 7.800 mètres cube d'eau polluée devraient être déversées dans l'océan Pacifique. Le rejet de l'eau contaminée de Fukushima dans le Pacifique a suscité la colère de pays voisins du Japon, en premier lieu de la Chine, malgré les déclarations des autorités nucléaires, qui ont estimé que le plan de déversement des eaux polluées n'aurait qu'un impact limité sur les personnes et l'environnement. Pékin a annoncé dès le début du déversement des eaux contaminées au mois d'août une suspension immédiate sur toutes les importations de produits de la mer japonais. Le Japon a indiqué que l'eau contaminée, qui a servi à refroidir les barres de combustible en fusion de la centrale de Fukushima après l'accident de 2011, était traitée pour en retirer la plupart des éléments radioactifs à l'exception du tritium, un isotope de l'hydrogène très difficile à isoler et qui est simplement dilué. Les niveaux de tritium contenus dans l'eau prélevée aux abords de la centrale depuis le début du rejet des eaux contaminées sont conformes aux normes, selon les tests effectués par Tepco. Junichi Matsumoto, qui supervise les opérations de déversement des eaux pour l'entreprise, a déclaré mercredi qu'aucun problème n'avait été identifié concernant le premier rejet des eaux polluées. (Reportage Sakura Murakami; version française Camille Raynaud)