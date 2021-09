Japon : Taro Kano candidat à la succession de Yoshihide Suga à la tête du PLD au pouvoir

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le ministre japonais chargé de la lutte contre le COVID-19, Taro Kono, a annoncé vendredi lors d'une conférence de presse sa candidature à l'élection du chef du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir, pour succéder ensuite à Yoshihide Suga au poste de Premier ministre.

"Je participerai à la course pour désigner le chef du PLD", a-t-il déclaré en assurant qu'il serait un dirigeant empathique qui "rira et pleurera" avec les Japonais et qu'il comptait faire de l'archipel un pays "chaleureux" dans lequel tous ceux qui travaillent dur ont une chance de réussir.

Taro Kano est le troisième candidat à se lancer dans la course à la direction du PLD, lancée la semaine dernière après que le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé qu'il ne serait pas candidat lors du scrutin de désignation du dirigeant de la formation, le 29 septembre prochain.

Un an seulement après la prise de fonctions de Yoshihide Suga, le vainqueur de cette élection interne est quasiment assuré de devenir le prochain Premier ministre du Japon, en raison de la majorité du PLD à la chambre basse du Parlement japonais, qui doit être renouvelé d'ici au 28 novembre.

Très populaire, Taro Kano semble disposer d'un avantage par rapport aux deux autres concurrents en lice, le modéré Fumio Kishida, ancien ministre des Affaires étrangères et la conservatrice Sanae Takaichi, ex-ministre de l'Intérieur.

Près du tiers des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage publié la semaine dernière ont jugé que Taro Kano, âgé de 58 ans et diplômé de la prestigieuse université américaine de Georgetown, était le mieux placé pour succéder à Yoshihide Suga, poussé à la démission après seulement un an au pouvoir sur fond de critiques persistantes de sa gestion de l'épidémie de COVID-19.

