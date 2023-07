Japon : Six morts et trois disparus après de très fortes pluies dans le sud du pays

TOKYO, 11 juillet (Reuters) - Des pluies torrentielles sur l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont fait jusqu'à six morts et trois disparus, ont déclaré les autorités mardi. Ces précipitations s'inscrivent dans un contexte mondial de pluies exceptionnellement fortes dans plusieurs régions, alimentant les préoccupations liées au changement climatique. "Les municipalités continuent de confirmer le nombre de victimes (...) mais nous avons été informés de trois décès, de trois autres décès potentiellement liés à la catastrophe, de trois disparus et de deux blessés légers", a déclaré Hirokazu Matsuno, secrétaire général du gouvernement, lors d'un point presse régulier. La pluie a contraint lundi le fabricant de pneus Bridgestone à suspendre les activités de quatre usines à Kyushu, qui ont pu reprendre leurs opérations mardi matin, selon un porte-parole de la société. L'Agence météorologique japonaise a rétrogradé les alertes spéciales fortes pluies émises lundi dans les régions du nord de l'île, mais a exhorté les habitants à rester vigilants face à d'éventuels glissements de terrain. (Reportage de Kiyoshi Takenaka, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)