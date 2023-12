Japon : Remaniement ministériel attendu jeudi sur fond de scandale financier

TOKYO (Reuters) - Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mercredi son intention de procéder jeudi à un remaniement ministériel alors que son gouvernement et sa propre popularité sont affectés par un scandale de fraude financière. Lors d'une conférence de presse, Fumio Kishida a exclu de dissoudre le Parlement ou d'ouvrir une bataille de succession à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), jugeant que le pays a besoin de réponses rapides. Selon la presse japonaise, plusieurs factions du PLD font l'objet d'enquêtes judiciaires pour avoir omis de déclarer des sommes importantes générées par la vente de billets pour des soirées de levée de fonds, afin de les reverser à certains élus du parti, un scandale qui fragilise considérablement le dirigeant conservateur. Plusieurs membres du gouvernement soupçonnés de fraude, comme le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno, devraient perdre leur poste, a déclaré mercredi Natsuo Yamaguchi, président du parti Nouveau Komeito, membre de la coalition gouvernementale. Les médias japonais citent aussi le nom du ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura. Selon eux, quatre ministres et plusieurs vice-ministres devraient être démis de leurs fonctions jeudi. Les experts jugent cependant peu probable que ce remaniement ministériel mette fin au scandale qui questionne directement la capacité de Fumio Kishida - qui a encore soutenu publiquement Hirokazu Matsuno mardi - à diriger le pays, alors que son gouvernement ne recueille plus que 23% d'opinions favorables dans les sondages. (Reportage de Kaori Kaneko, Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya et Sakura Murakami, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)