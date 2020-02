Japon : progression plus forte qu'attendu de la production industrielle

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La production industrielle au Japon a progressé en janvier à un rythme plus important qu'attendu, offrant un soulagement aux décideurs à Tokyo alors que l'épidémie de coronavirus en Chine, qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et l'activité économique, fait craindre une récession de l'économie nippone.

La troisième économie mondiale s'est contractée au quatrième trimestre à son rythme le plus important en près de six ans, sous l'effet du déclin de la consommation provoqué par la hausse de la TVA et du ralentissement de la demande extérieure.

D'après les données officielles communiquées vendredi, la production industrielle a progressé en janvier de 0,8% en rythme mensuel, battant le consensus qui ressortait à +0,2% après un déclin de 1,2% en lecture définitive en décembre.

Les producteurs japonais dépendent grandement de leurs clients en Chine, notamment pour les pièces détachées et équipements fournis aux usines chinoises.

"L'activité industrielle (au Japon) va vraisemblablement ralentir jusqu'à ce que la propagation de l'épidémie (de coronavirus) prenne fin", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef chez Norinchukin Research Institute.

"Même si la production en Chine a repris après le Nouvel an lunaire, il va falloir du temps" pour rétablir les rythmes de production, a-t-il ajouté.

Les industriels interrogés par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ont dit s'attendre à une hausse de la production de 5,3% en février, suivie cependant d'un déclin de 6,9% en mars. Leurs prévisions pour février ont été arrêtées à la date du 10 février, ce qui signifie que toute réduction de la production provoquée par l'épidémie de coronavirus après cette date n'a pas été prise en considération.

Selon d'autres statistiques officielles publiées séparément, les ventes au détail ont diminué en janvier de 0,4% en rythme mensuel, un recul moins important que ne l'anticipaient les économistes interrogés par Reuters.

(Daniel Leussink; version française Jean Terzian)