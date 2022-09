Japon : Pluies record et un mort lors du passage du typhon Nanmadol

TOKYO (Reuters) - Le typhon Nanmadol, l'une des plus grosses tempêtes à frapper le Japon depuis des années, a apporté lundi des vents violents et des précipitations record dans certaines parties du pays, tuant au moins une personne, perturbant les transports et poussant certaines entreprises à suspendre leurs activités.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a reporté à mardi son départ pour New York, où il doit prononcer un discours à l'Assemblée générale des Nations unies, afin de regarder de plus près l'impact de la tempête, ont rapporté les médias.

"Nous devons rester très vigilants face aux fortes pluies, aux coups de vent, aux fortes vagues et aux ondes de tempête", a déclaré un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA) lors d'une conférence de presse.

Ce 14e typhon de la saison au Japon a touché terre près de la ville de Kagoshima dimanche soir, avant de frapper l'île de Kyushu et de traverser sur l'île principale de Honshu.

Une rivière de la préfecture de Miyazaki, dans le sud de Kyushu, a débordé, inondant des champs et des routes, selon les images de la chaîne publique NHK.

NHK a rapporté qu'un homme a été tué lorsque sa voiture a été submergée par une rivière en crue et que les pompiers tentaient de déterminer si un homme se trouvait à l'intérieur d'une cabane qui a été ensevelie par un glissement de terrain.

Au moins 69 personnes ont été blessées, selon NHK.

Le ministère du Commerce a indiqué que quelques 340.000 foyers, la plupart à Kyushu, étaient privés d'électricité lundi matin, tandis que la compagnie ferroviaire Kyushu Railway a déclaré avoir interrompu ses activités à Kyushu. Japan Airline et ANA Holdings ont annulé environ 800 vols, selon NHK.

Toyota Motor, ainsi que d'autres constructeurs automobiles, ont également annoncé l'arrêt la production dans certaines usines en raison de la tempête.

Le typhon suivra la côte au nord de Honshu jusqu'à mardi avant de s'éloigner dans le Pacifique, selon l'Agence météorologique japonaise.

Jusqu'à 400 millimètres de pluie sont attendus dans la région de Tokai, le coeur industriel du Japon, au cours des prochaines 24 heures, a-t-elle dit.

(Reportage Kiyoshi Takenaka et Kevin Buckland ; avec la contribution de Sam Nussey, Maki Shiraki et Ritsuko Shimizu ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)