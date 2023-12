Japon : Perquisition dans les bureaux d'une faction du parti au pouvoir, rapporte la chaîne NHK

TOKYO (Reuters) - Une perquisition a été menée mardi par le parquet de Tokyo dans les bureaux d'une puissante faction politique du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir dans le cadre d'une enquête sur un scandale financier d'une ampleur sans précédent pour le parti depuis des décennies, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK. Les procureurs soupçonnent la faction Abe, dirigée jadis par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, d'avoir omis de déclarer 3,5 millions de dollars, générés pendant une période de cinq ans dans le cadre de levées fonds, afin de les reverser à certains élus du PLD. Contacté par Reuters, le parquet de Tokyo a refusé de confirmer l'information de NHK. Le scandale a affecté la popularité du PLD et du gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida, forçant celui-ci à procéder la semaine dernière à un remaniement ministériel dans l'espoir d'atténuer les retombées de l'affaire. (Bureau de Tokyo; version française Jean Terzian)