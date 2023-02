Japon : Les taux bas sont "appropriés", dit Kazuo Ueda (BoJ)

Japon : Les taux bas sont "appropriés", dit Kazuo Ueda (BoJ)













Crédit photo © Reuters

par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto TOKYO (Reuters) - Kazuo Ueda, désigné par le gouvernement japonais pour prendre la succession de Haruhiko Kuroda au poste de gouverneur de la banque centrale (BoJ), a déclaré vendredi que le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante décidée par la BoJ était approprié. Selon Kazuo Ueda, la hausse de l'inflation au Japon est surtout due à la hausse du coût des importations et des prix des matières premières, plutôt qu'à une forte demande intérieure. Il a également prévenu que les incertitudes concernant la reprise économique dans le pays restaient "très élevées", justifiant le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la BoJ. "Il est courant d'agir de manière préventive face à une inflation induite par la demande, mais de ne pas répondre immédiatement à une inflation induite par l'offre", a déclaré Kazuo Ueda lors de son audition devant le Parlement japonais. "L'inflation est susceptible d'augmenter progressivement, mais il faudra un certain temps pour qu'elle atteigne durablement et de manière stable l'objectif de 2% fixé par la BoJ", a-t-il ajouté. "Il est vrai que divers effets secondaires découlent des mesures de relance, mais la politique actuelle de la BoJ est nécessaire et appropriée pour atteindre une inflation de 2%." Si sa nomination est approuvée par le Parlement, Kazuo Ueda succédera à Haruhiko Kuroda, dont le mandat se termine le 8 avril, à la tête de la banque centrale japonaise. (Reporting by Leika Kihara; Additional reporting by Tom Westbrook in Singapore; Editing by Sam Holmes)