Japon : Les recommandations budgétaires préconisent "toutes les mesures possibles" pour faire face à la crise

TOKYO, 3 décembre (Reuters) - Le Japon ne doit pas hésiter à mettre en place des mesures budgétaire pour répondre à la crise économique et donner la priorité aux efforts visant à soutenir l'économie, montrent les lignes directrices du gouvernement pour le budget de 2022 que Reuters a pu consulter.

"Nous mettrons en place les dépenses fiscales pour faire face à la crise économique et nous prendrons les mesures nécessaires" pour vaincre la déflation, indique le document. "Nous devons trouver le bon équilibre. Nous relancerons l'économie et effectuerons ensuite une réforme fiscale."

Contrairement à d'autres pays, l'économie japonaise n'a pas connu de forte reprise après la pandémie de coronavirus. Elle s'est contractée plus rapidement qu'attendu au troisième trimestre, les problèmes d'approvisionnement et la résurgence de l'épidémie de coronavirus ayant lourdement pesé sur les investissements des entreprises et sur la consommation.

Ces recommandations devraient être approuvées par le cabinet du Premier ministre Fumio Kishida plus tard ce mois-ci et serviront de base au budget de 2022, qui doit être mis au point en décembre.

Le Parti libéral-démocrate (PLD) japonais a approuvé vendredi ces lignes directrices. (Reportage Tetsushi Kajimoto et Kaori Kaneko; version française Camille Raynaud)