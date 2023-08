Japon : Le typhon frappe Okinawa, 700.000 personnes invitées à évacuer

Japon : Le typhon frappe Okinawa, 700.000 personnes invitées à évacuer













par Kantaro Komiya TOKYO, 2 août (Reuters) - Le typhon Khanun a fait un mort et onze blessés au Japon et ses vents forts ont provoqué des coupures de courant dans 200.000 foyers dans la préfecture d'Okinawa mercredi matin. Un homme a été retrouvé mort après avoir été écrasé par l'effondrement d'un garage, selon les autorités locales. Près de 700.000 personnes ont été invitées à évacuer dans la préfecture d'Okinawa, destination touristique prisée au sud-ouest de Tokyo. Les vents ont atteint les 200 km/h mercredi matin et plus de 25 cm de précipitations sont tombés dans les 24 dernières heures, selon l'Agence météorologique du Japon. Près de 210.000 foyers étaient victimes de coupures de courant à 01H00 heure locale, selon l'opérateur d'électricité, Okinawa Electric Power, soit 34% des habitations de la mégalopole japonaise. Dans la ville de Naha, capitale de la préfecture d'Okinawa, l'aéroport est resté fermé mercredi pour le deuxième jour consécutif. Au total, 951 vols ont été annulés et 35 lignes de ferry suspendues selon le ministère japonais des Transports. Japan Airlines a indiqué que de vols supplémentaires pourraient être cloués au sol jeudi et vendredi. Okinawa est souvent confronté à des typhons mais qui touchent la préfecture plus tard dans l'année. Khanun balaie la préfecture en pleine saison estivale à l'heure où le tourisme est revenu à son niveau pré-pandémique. (Avec Elaine Lies; version française Zhifan Liu)