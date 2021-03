Japon : Le relais de la flamme olympique lancé à Fukushima

Crédit photo © Reuters

FUKUSHIMA/TOKYO (Reuters) - Le relais de la flamme olympique a été lancé à Fukushima jeudi, marquant le début d'un compte à rebours de quatre mois avant l'ouverture des jeux olympiques d'été de Tokyo, qui avaient été reportés d'un an et seront les premiers organisés durant une pandémie mondiale.

Près de 10.000 coureurs porteront la flamme à travers les 47 préfectures du Japon, son périple débutant là où, dix ans plus tôt, un séisme de magnitude 9,0 a provoqué un immense tsunami qui a fait près de 20.000 morts et d'immenses dégâts environnementaux.

La première section du relais s'est déroulée en l'absence de spectateurs afin d'éviter les grands rassemblements alors que le Japon combat l'épidémie de coronavirus.

"Pendant l'année écoulée, alors que le monde entier traversait une période difficile, la flamme olympique a été entretenue discrètement mais vigoureusement", a déclaré Seiko Hashimoto, président de Tokyo 2020, lors de la cérémonie d'ouverture.

Il a ensuite ajouté: "Cette petite flamme n'a pas perdu espoir, et comme les bourgeons de cerisiers prêts à fleurir, elle attendait ce jour."

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a assuré devant les journalistes que le gouvernement coopérait avec la ville de Tokyo et le comité olympique pour que les jeux olympiques se déroulent en sécurité.

"Nous ferons tout notre possible en termes de mesures à prendre contre le coronavirus et continuerons à travailler avec les secteurs concernés pour contenir la propagation des infections et nous espérons oeuvrer pour des Jeux sûrs et sécurisés", a déclaré Yoshihide Suga.

Le Japon a recensé moins de 9.000 décès dus au coronavirus, mais Tokyo a signalé 420 cas mercredi, le chiffre le plus élevé en une journée ce mois-ci.

(Kiyoshi Takenaka, Mari Saito, Ju-min Park, Antoni Slodkowski et Elaine Lies; version française Camille Raynaud)