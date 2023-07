Japon : Le régulateur du nucléaire approuve le rejet des eaux de Fukushima

TOKYO, 7 juillet (Reuters) - Le régulateur japonais du nucléaire a accordé vendredi son autorisation à Tepco (Tokyo Electric Power) pour rejeter dans l'océan les millions de tonnes d'eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima, dont il est l'exploitant. Il s'agissait du dernier obstacle réglementaire au projet de Tokyo de déverser dans l'océan Pacifique les eaux contaminées de la centrale endommagée par un tsunami en 2011. Cette annonce intervient trois jours après que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré qu'une analyse menée pendant deux ans montrait que le processus aurait un impact environnemental négligeable. (Reportage Elaine Lies; version française Jean Terzian)