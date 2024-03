Japon : Le PIB du T4 revu à la hausse, récession évitée

TOKYO (Reuters) - L'économie du Japon a évité une récession technique, des données officielles publiées lundi montrant que le produit intérieur brut (PIB) national a progressé de 0,4% sur un an au quatrième trimestre, contre une contraction de 0,4% en lecture préliminaire. Il s'agit toutefois d'une croissance inférieure au consensus, qui était ressorti à +1,1%, mettant en exergue les inquiétudes à propos de l'économie nippone. En rythme trimestriel, le PIB a progressé de 0,1%, contre un repli de 0,1% en lecture préliminaire. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 0,3%. La consommation privée, qui représente environ 60% de l'économie japonaise, a décliné sur la période octobre-décembre de 0,3%, soit davantage que la baisse signalée en première lecture (0,2%). (Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)