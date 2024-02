Japon : Le nombre de nouvelles naissances au plus bas en 2023

TOKYO, 27 février (Reuters) - Le nombre de naissances au Japon a chuté pour la huitième année consécutive pour atteindre un nouveau record en 2023, indiquent des données préliminaires du gouvernement japonais mardi, soulignant la tâche ardue à laquelle le pays est confronté pour tenter d'endiguer la dépopulation. Le nombre de naissances a diminué de 5,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre 758.631, tandis que le nombre de mariages a baissé de 5,9% pour atteindre 489.281, passant pour la première fois en 90 ans sous la barre des 500.000. Interrogé sur ces dernières données, le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que le gouvernement prendrait des "mesures sans précédent" pour faire face à la baisse de la natalité, notamment en développant les services de garde d'enfants et en encourageant les hausses de salaires pour les jeunes travailleurs. "La baisse de la natalité est dans une situation critique", a déclaré le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi, aux journalistes. A lire aussi... "Les six prochaines années environ, jusqu'en 2030, lorsque le nombre de jeunes diminuera rapidement, seront la dernière chance d'inverser la tendance", a-t-il ajouté. Conscient de l'impact social et économique potentiel et des tensions sur les finances publiques, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a qualifié cette tendance de "crise la plus grave à laquelle notre pays est confronté" et a dévoilé une série de mesures visant à soutenir les ménages en âge de procréer à la fin de l'année dernière. La population du Japon devrait diminuer d'environ 30% pour atteindre 87 millions d'habitants en 2070, avec quatre personnes sur dix âgées de 65 ans ou plus, selon les estimations de l'Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale. (Reportage Kiyoshi Takenaka, Satoshi Sugiyama ; version française Lina Golovnya)