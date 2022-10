Japon: Le ministère des Finances est intervenu vendredi sur le marché des changes

TOKYO (Reuters) - Les autorités japonaises sont intervenues vendredi, pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, sur le marché des changes pour tenter d'endiguer la chute du yen qui a atteint son plus bas niveau depuis 32 ans à près de 152 pour un dollar, a-t-on appris des sources gouvernementale et proche du dossier.

Le Japon tente de consolider sa devise en maintenant une politique de taux d'intérêt particulièrement bas, à contre-courant des politiques de resserrement monétaire à travers le monde sur fond de tensions inflationnistes.

Selon une source, le ministère japonais des Finances est intervenu en plusieurs étapes à compter de 12h35 GMT.

"Nous maintenons notre position, à savoir que nous sommes prêts à prendre une action appropriées contre la volatilité excessive des devises", a déclaré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, samedi après une rencontre avec son homologue australien Anthony Albanese, réaffirmant qu'une telle volatilité des devises ne saurait être tolérée.

Fumio Kishida s'est refusé à tout autre commentaire. Interrogé sur une intervention vendredi, le Premier ministre a simplement dit: "Je ne ferai pas de commentaires détaillés sur le marché des changes".

Le yen a soudainement bondi vendredi face au dollar, ce qui a contribué à alimenter les spéculations sur une intervention des autorités japonaises sur les marchés pour contenir la chute de la devise japonaise.

(Reportage Shinji Kitamura et Yoshifumi Takemoto, version française Matthieu Protard)