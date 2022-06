Japon : La contraction du PIB au T1 révisée à la baisse

(Ajoute détails, actualise titre, corrige coquille para 1)

TOKYO, 8 juin (Reuters) - La contraction de l'économie japonaise a été légèrement moins importante qu'estimée initialement au premier trimestre, la solidité de la consommation malgré la résurgence de l'épidémie de coronavirus et la reconstitution des stocks des entreprises ayant en partie compensé la baisse des dépenses d'investissement.

Les données révisées du produit intérieur brut (PIB) publiées mercredi par le Bureau du Cabinet montrent que l'économie japonaise s'est contractée de 0,5% en rythme annuel pour la période janvier-mars, contre un repli de 1,0% annoncé initialement.

Le PIB japonais a reculé de 0,1% au premier trimestre par rapport au trois mois précédent. La première estimation le donnait en baisse de 0,2%.

La contraction moins marquée de l'économie est une bonne nouvelle pour les responsables politiques chargés de maintenir la fragile reprise du pays, qui fait face à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, à un yen faible et aux perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié du PIB du Japon, a augmenté de 1,0% sur les trois premiers mois de l'année, alors que les estimations publiées en mai la donnaient pratiquement inchangée.

Une hausse des stocks a également soutenu la croissance, signe que les constructeurs automobiles et d'autres industriels cherchent des moyens de faire face aux problèmes de chaînes d'approvisionnement, a déclaré Takumi Tsunoda, économiste chez Shinkin Central Bank.

Cela a permis de compenser une baisse de 0,7% des dépenses d'investissement, mais pourrait indiquer une croissance plus faible du PIB au cours du trimestre actuel alors que la constitution des stocks ralentit.

Le PIB "devrait être positif, mais cela ne devrait pas développer le sentiment de reprise", a déclaré Takumi Tsunoda, qui a mis en garde contre l'impact négatif, au deuxième trimestre, des mesures strictes prises par la Chine pour lutter contre le coronavirus.

"L'économie japonaise dépend fortement des chaînes d'approvisionnement asiatiques, les mesures de confinement appliquées par la Chine auront donc un impact relativement important."

La demande intérieure dans son ensemble a contribué pour 0,3 point de pourcentage aux chiffres révisés du PIB. Les exportations nettes ont quant à elles réduit de 0,4 point de pourcentage la croissance du PIB au premier trimestre.

Cette révision du PIB intervient alors que les données concernant les dépenses des ménages publiées mardi ont fait état d'une baisse plus importante que prévue au mois d'avril, la forte baisse du yen et la flambée des prix des produits de base ayant fait augmenter les coûts.

Stefan Angrick, économiste chez Moody's Analytics, a toutefois indiqué que l'économie japonaise n'était pas encore sortie d'affaire.

"Les perturbations liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les confinements décrétés en Chine constituent un frein important", a-t-il écrit dans une note. "Les perturbations en matière d'approvisionnements pèsent sur les exportations, la production et - de plus en plus - les dépenses d'investissement." (Reportage Daniel Leussink; version française Camille Raynaud)