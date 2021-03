Japon : La chambre basse du Parlement approuve un budget record pour 2021-2022

Crédit photo © Reuters

par Tetsushi Kajimoto

TOKYO (Reuters) - La chambre basse du Parlement japonais a adopté mardi un budget record de 1.000 milliards de dollars (832 milliards d'euros) pour l'exercice à venir, et les parlementaires débattent déjà de nouvelles mesures de soutien pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie due au nouveau coronavirus.

Le budget pour l'exercice 2021-2022 commençant en avril prochain intègre une enveloppe de 5.000 milliards de yens (47 milliards de dollars ou 39,1 milliards d'euros) de réserve d'urgence pour faire face à la pandémie. Cela s'ajoute à trois mesures de soutien spécifiques à la pandémie qui ont représenté depuis le début de la crise 3.000 milliards de dollars, soit 60% du produit intérieur brut du Japon.

Le budget a atteint un niveau record en raison non seulement des mesures contre la pandémie mais aussi de la hausse des dépenses sociales liée au vieillissement rapide de la population et des investissements dans la défense pour contrer les menaces représentées par la Corée du Nord et la Chine.

Alors que le fardeau de la dette du Japon est déjà l'un des plus importants des principaux pays industrialisés, les analystes estiment que les nouvelles mesures pourraient entraîner une hausse des rendements des obligations souveraines japonaises et des coûts d'emprunts du pays, qui ont jusqu'ici profité de la politique accommodante des banques centrales.

"La situation budgétaire du Japon est déjà très grave. Son marché obligataire pourrait être attaqué par les investisseurs si le manque de discipline budgétaire devenait incontrôlable", a déclaré Kazumasa Oguro, professeur d'économie à l'Université Hosei.

La troisième économie mondiale devrait accuser un nouveau choc au cours du trimestre en cours en raison du deuxième état d'urgence imposé cette année dans le pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie, même si celui-ci a été récemment levé dans de nombreuses préfectures.

Le gouvernement japonais et les responsables du parti au pouvoir étudient la possibilité de verser de nouvelles aides en espèces aux ménages à faible revenu pour contrer les effets de la pandémie, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées du dossier.

Le ministre japonais des Finances, Taro Aso, s'est cependant montré jusqu'a présent réticent à de nouvelles dépenses, soulignant que l'objectif du gouvernement était dans l'immédiat de promulguer le budget et que les réserves d'urgence soient disponibles.

Le projet de budget va être également débattu ce mois-ci à la chambre haute du Parlement mais celle-ci n'a pas le pouvoir de rejeter le texte qui sera automatiquement adopté après 30 jours.

(version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)