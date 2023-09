Japon : La BoJ ne change pas de cap

TOKYO/OSAKA, 25 septembre (Reuters) - Le rendement des emprunts d'Etat japonais à long terme a reculé lundi sur fond de reflux des anticipations sur un changement de cap dans l'actuelle politique ultra accommodante de la Banque du Japon (BoJ). Le rendement des JGB à 10 ans est ainsi tombé à 0,725%, cédant 1,5 point de base, son niveau le plus bas depuis le 20 septembre. Celui à cinq ans a perdu un point de base, à 0,290%. "Les prévisions concernant une modification de la politique monétaire ultra accommodante de la BoJ ont diminué après les commentaires du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, lors de la conférence de presse de vendredi", explique Keisuke Tsuruta, stratège marchés obligataires chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Kazuo Ueda a déclaré vendredi que la banque centrale n'anticipait pas encore une inflation stable et durable, proche de son objectif de prix, soulignant la nécessité de prendre le temps d'étudier les données relatives aux salaires et aux prix des services avant un relèvement de ses taux d'intérêt. Le gouverneur de la BoJ avait déclaré au début du mois, dans une interview accordée au journal nippon Yomiuri, que la banque centrale pourrait en finir avec les taux négatifs quand l'objectif d'inflation serait en vue, ce que les marchés avaient interprété comme l'amorce d'un changement de politique monétaire. La BoJ a toutefois décidé vendredi de laisser ses taux inchangés et de maintenir sa politique de contrôle de la courbe des taux à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Kazuo Ueda a réitéré lundi, lors d'un discours devant des chefs d'entreprises à Osaka, dans l'ouest du Japon, sa détermination à conserver une politique accommodante, estimant qu'il y a une "très grande incertitude" s'agissant de la poursuite de la hausse des prix et des salaires par les entreprises. Il a ajouté que la BoJ devait prendre en compte un examen complet de divers éléments, y compris les perspectives en matière de demande. Lorsqu'une inflation stable et durable à 2% sera en vue, la BoJ pourrait mettre fin à la politique de contrôle de la courbe des taux, a-t-il poursuivi. Le gouverneur de la Banque du Japon a jugé important que les taux de change évoluent de manière stable, en reflet des fondamentaux économiques. "Nous garderons un oeil vigilant sur l'impact des fluctuations monétaires sur l'évolution de l'économie et des prix, en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement", a-t-il déclaré. Le yen s'affiche lundi à 148,46 pour un dollar, pratiquement stable (-0,06%). (Reportage Junko Fujita, avec Leika Kihara à Osaka, version française Claude Chendjou)