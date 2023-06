Japon : La BoJ maintient sa politique "ultra-souple"

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accomodante, en dépit d'une inflation plus élevée qu'anticipé, et réitéré sa promesse de la maintenir "patiemment" pour atteindre ses objectifs, alors qu'elle privilégie de soutenir l'économie dans un contexte de ralentissement mondial. Comme attendu, la banque centrale a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Si elle a prévenu des risques pour les perspectives économiques mondiales, la BoJ a confirmé qu'elle s'attendait à ce que l'économie nippone enregistre un rebond modéré du fait de la hausse de la consommation post-COVID. La décision de la BoJ intervient alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé cette semaine d'effectuer une pause dans sa campagne de hausse des taux. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)