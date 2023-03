Japon : La BoJ maintient sa politique monétaire lors de la dernière réunion de Kuroda

TOKYO, 10 mars (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi sa politique monétaire inchangée, se laissant libre de réévaluer ses options plus tard, alors que son gouverneur, Haruhiko Kuroda, doit quitter ses fonctions au mois d'avril. La banque centrale japonaise a décidé à l'unanimité de maintenir l'objectif des taux à court terme à -0,1% et de contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro. "La BoJ s'attend à ce que les taux d'intérêt à court et à long terme restent à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas", a indiqué l'institution dans un communiqué. La BoJ a également maintenu sa position selon laquelle l'économie japonaise se redressera. L'institution s'est toutefois montrée moins optimiste qu'en janvier sur la production et les exportations, estimant qu'elles "déviaient", alors que la production industrielle et la demande extérieure ont récemment ralenti. La BoJ a également préféré ne pas modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) avant l'entrée en fonction de Kazuo Ueda, qui succédera le mois prochain à Haruhiko Kuroda à la tête de l'institution. Haruhiko Kuroda tiendra une conférence de presse à 15h30 (06h30 GMT) pour présenter les décisions de la BoJ. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Camille Raynaud)