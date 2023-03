Japon : la BOJ a débattu de la faisabilité d'une modification de la courbe des taux en janvier

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a débattu de la faisabilité d'une modification de la courbe des taux (YCC) lors de sa réunion de politique monétaire du mois de janvier, l'un de ses membres estimant que la banque devait "garder plusieurs options à l'esprit", montre le compte-rendu de la réunion publié mercredi. Les neuf membres du conseil d'administration ont conclu qu'il était prématuré d'abandonner la politique monétaire ultra-accommodante de la BoJ, alors que l'inflation doit encore atteindre durablement l'objectif de 2% fixé par la banque. Plusieurs membres ont toutefois déclaré que les déséquilibres de la courbe des taux, causés en partie par les achats massifs d'obligations, n'ont pas encore été corrigés et ont fait part de leur inquiétude quant au coût croissant d'un assouplissement monétaire prolongé, montrent les "minutes". "La BoJ devra, à un certain moment, évaluer sa politique afin de déterminer si les avantages contrebalancent les coûts. Néanmoins, il est, pour l'instant, approprié de maintenir l'assouplissement monétaire", a dit l'un des membres du conseil d'administration. "La BoJ doit garder plusieurs options à l'esprit en matière de politique monétaire. Il est toutefois - alors que les économies étrangères ralentissent - inapproprié de se précipiter vers une sortie" de la politique d'assouplissement monétaire, a estimé un autre membre du conseil. La BoJ a laissé en janvier sa politique monétaire inchangée, y compris le plafond de rendement des emprunts d'Etat japonais (JGB) à dix ans, allant à l'encontre des attentes du marché. (Reportage Leika Kihara; version française Camille Raynaud)