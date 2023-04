Japon: La Banque du Japon maintient son objectif de taux, va réexaminer sa politique monétaire

par Leika Kihara TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi inchangé son objectif de taux ultra-bas tout en décidant de procéder à un examen approfondi de sa politique monétaire, préparant le terrain pour que son nouveau gouverneur Kazuo Ueda mette progressivement fin au programme d'assouplissement massif décidé par son prédécesseur. La banque centrale japonaise a décidé sans surprise de maintenir l'objectif des taux à court terme à -0,1% et de contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro. La BoJ a toutefois modifié ses prévisions, supprimant toute référence à la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à leurs "niveaux actuels ou inférieurs". Au lieu de cela, la BoJ a déclaré qu'elle "poursuivrait patiemment l'assouplissement monétaire" en raison de l'incertitude "extrêmement" élevée qui entoure l'économie. L'institution a également indiqué qu'elle examinerait les diverses mesures d'assouplissement monétaire prises au cours des 25 dernières années pour lutter contre la déflation, et leur impact sur l'économie et les prix. "La Banque a décidé de procéder à un réexamen général de la politique monétaire, dans un délai d'environ un an à un an et demi", a déclaré la BoJ dans un communiqué. Si cette révision semble ouvrir la voie à une modification future de la politique ultra-accommodante de la BoJ, certains analystes ont estimé que le calendrier établi, assez long, pourrait signifier que tout changement sera très progressif. Sur les marchés financiers, le yen a touché un plus bas d'une semaine face au dollar et le secteur bancaire était aussi pénalisé. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,4%. "La BoJ a relevé ses prévisions d'inflation, mais en même temps, je pense que les espoirs d'un changement de politique ont été quelque peu atténués par la révision, qui devrait durer un an à un an et demi", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en matière de devises chez Bank of Singapore. "Cela pourrait avoir atténué les espoirs d'une modification imminente de la politique monétaire." Dans ses nouvelles projections trimestrielles publiées vendredi, la BoJ a dit tabler sur une inflation de base des prix à la consommation de 1,8% pour l'année fiscale en cours se terminant en mars 2024 et de 2% pour l'année suivante. En janvier, la banque centrale prévoyait une inflation de 1,6% cette année et de 1,8% pour l'année d'après. Les investisseurs attendent encore la conférence de presse de Kazuo Ueda pour avoir plus d'indications sur les modalités de la sortie de la BoJ de son programme d'assouplissement monétaire. (Reportage Leika Kihara; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault)