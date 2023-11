Japon : L'économie se contracte au T3 en raison de la faiblesse de la demande

Japon : L'économie se contracte au T3 en raison de la faiblesse de la demande













par Tetsushi Kajimoto TOKYO, 15 novembre (Reuters) - L'économie japonaise s'est contractée entre juillet et septembre, mettant fin à deux trimestres consécutifs d'expansion, sous l'effet d'un affaiblissement de la demande. Le produit intérieur brut (PIB) de la troisième économie mondiale s'est contracté de 2,1% au troisième trimestre, soit une baisse beaucoup plus importante que les anticipations médianes des économistes, qui tablaient sur un recul de 0,6% en rythme annuel. Cette baisse intervient alors que l'économie japonaise avait progressé de 4,5% au cours du trimestre précédent. Ce ralentissement contrarie les espoirs des décideurs politiques de voir l'activité japonaise rebondir après la pandémie de COVID-19 afin de compenser l'affaiblissement de la demande extérieure. La consommation a légèrement baissé entre juillet et septembre par rapport aux estimations des économistes qui tablaient sur une croissance de 0,2% en juillet-septembre par rapport au trimestre précédent, après avoir chuté de 0,9% en avril-juin. Les dépenses d'investissement ont baissé de 0,6% au troisième trimestre après une baisse de 1,0% en avril-juin. La demande extérieure a retranché 0,1 point de pourcentage à la croissance au troisième trimestre, conformément aux attentes. (Reportage Tetsushi Kajimoto; version française Camille Raynaud)