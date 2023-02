Japon : L'économie a rebondi au T4, mais moins qu'attendu

par Tetsushi Kajimoto et Leika Kihara TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise est revenue en territoire expansionniste sur la période octobre-décembre après s'être contractée au trimestre précédent, montrent des données gouvernementales publiées mardi, signalant que le pays se remet enfin des séquelles provoquées par la crise sanitaire du coronavirus. Mais la croissance enregistrée au dernier trimestre 2022 est inférieure aux attentes, laissant penser que le ralentissement économique mondial pèse sur l'économie nippone, laquelle dépend grandement des exportations. Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a progressé sur la période octobre-décembre de 0,6% en rythme annualisé, après une contraction de 1,0% en lecture définitive au trimestre précédent. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une croissance de 2,0%. D'après les données officielles, la consommation privée - qui représente plus de la moitié du PIB nippon - a progressé de 0,5% au quatrième trimestre, soit une hausse conforme au consensus. La demande externe a ajouté 0,3 point de pourcentage à la croissance, alors que les analystes s'attendaient à une contribution de 0,4 point. Avec la levée, en octobre, de mesures frontalières face à la pandémie de COVID-19 parmi les plus strictes au monde, le Japon a enregistré un nombre croissant de visiteurs étrangers, ce qui a contribué au rebond de son économie. Les décideurs à Tokyo espèrent qu'un rebond de la consommation intérieure, portée par l'utilisation des épargnes accumulées durant la crise sanitaire, se prolongera suffisamment longtemps pour permettre une hausse des salaires et compenser ainsi la hausse des prix alimentaires et de l'énergie. Alors que l'inflation s'est établie au-delà de l'objectif de 2% de la Banque du Japon (BoJ), les perspectives économiques et l'évolution des salaires sont des éléments déterminants pour le calendrier de la politique monétaire de la banque centrale, qui a déployé d'importantes mesures de stimulus. (Reportage Tetsushi Kajimoto et Leika Kihara; version française Jean Terzian)