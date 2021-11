Japon : Kishida annonce un plan de soutien à l'économie de 490 milliards de dollars

par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto

TOKYO (Reuters) - Le Japon doit dévoiler ce vendredi un nouveau plan de soutien économique à l'ampleur inédite, avec une enveloppe de 490 milliards de dollars pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus, alors même que la tendance mondiale est au resserrement des mesures de stimulus.

Ce nouvel ensemble budgétaire va accentuer la pression sur les finances publiques, après des mois de dépenses massives dont certaines sont considérées par les détracteurs comme sans aucun lien avec la pandémie - notamment les aides directes aux ménages avec enfants.

L'ampleur du projet illustre la détermination du nouveau Premier ministre Fumio Kishida à relancer l'activité au Japon, qui peine davantage que les autres grandes économies à effacer le choc provoqué par la crise sanitaire.

Au cours d'une réunion regroupant vendredi membres du gouvernement et cadres du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, Fumio Kishida annoncé sa volonté de déployer un plan de soutien de 490 milliards de dollars et de mettre sur pied d'ici la fin de l'année un budget additionnel pour financer les mesures et faire parvenir rapidement les aides.

Les détails du plan doivent être dévoilés plus tard dans la journée à l'issue d'un conseil des ministres.

D'après une version provisoire que Reuters a pu consulter, le plan gouvernemental consistera essentiellement en aides aux familles avec enfants, aux ménages à faibles revenus et aux entreprises les plus touchées par la crise, montre une version provisoire vue par Reuters.

L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu sur la période juillet-septembre, alors que les problèmes d'approvisionnement et la résurgence de l'épidémie de coronavirus ont lourdement pesé sur les investissements des entreprises et sur la consommation.

(Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto, avec Takaya Yamaguchi et Kantaro Komiya; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)