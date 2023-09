Japon : Jusqu'à 10 ans d'avantages fiscaux pour la production de puces et de batteries

TOKYO (Reuters) - Le gouvernement japonais envisage d'accorder des avantages fiscaux aux entreprises produisant des semi-conducteurs ou des batteries de stockage pendant une période de cinq à dix ans dans le cadre d'un prochain train de mesures de soutien à l'économie, rapporte samedi le Nikkei. Selon le journal nippon, le gouvernement prépare des mesures pour renforcer la chaîne d'approvisionnement pour les biens stratégiques et apporter un soutien aux entreprises privées dont l'activité est confrontée à des risques particuliers.

(Daniel Leussink, Gilles Guillaume pour la version française Editing by Peter Graff)