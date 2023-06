Japon : Fusillade sur un stand de tir de l'armée, deux morts

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Un jeune soldat japonais a été arrêté mercredi pour des accusations de tentative d'assassinat à la suite d'une fusillade ayant entraîné la mort de deux personnes, a rapporté la presse locale. D'après la télévision publique NHK, citant le ministère de la Défense, le suspect âgé de 18 ans a blessé trois de ses pairs avec un fusil automatique. Les victimes ont été transportées à l'hôpital, où deux d'entre elles ont succombé à leurs blessures, a-t-on ajouté de même source. L'incident s'est produit aux alentours de 09h00 sur un stand de tir de l'armée situé dans la préfecture de Gifu, dans le centre du pays, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno. Huit coups de feu ont été tirés, a fait savoir un porte-parole de l'armée. Aucun civil n'a été blessé, a indiqué NHK. (Reportage Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)