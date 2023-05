Japon et Corée du Sud vont unir leur surveillance de la Corée du Nord

TOKYO (Reuters) - Le Japon et la Corée du Sud devraient se mettre d'accord au début de juin pour relier leurs radars via un système américain afin de partager des informations en temps réel face à la menace des missiles balistiques de la Corée du Nord, a déclaré mardi une source au fait du dossier. Les ministres de la Défense du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis prévoient de parvenir à un accord en marge d'un sommet dédié à la défense qui se tiendra à Singapour au début du mois prochain, a déclaré cette source, qui a refusé d'être identifiée car les discussions ne sont pas publiques. Le principal porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant l'accord prévu, sans donner plus de détails. Selon l'agence de presse Yonhap, la présidence sud-coréenne a déclaré que le pays formerait un partenariat avec le Japon et les États-Unis pour partager des informations sur les missiles nord-coréens. Le système est actuellement en cours d'élaboration, a indiqué l'agence, citant un haut responsable. Un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a pour sa part déclaré lors d'une conférence de presse que les trois pays étaient en pourparlers pour renforcer le partage d'informations, mais que rien n'avait été finalisé. Les trois pays sont convenus en novembre d'accélérer l'échange d'informations, alors que la Corée du Nord a lancé des missiles balistiques à un rythme sans précédent en 2022. Le Japon et la Corée du Sud sont reliés indépendamment aux systèmes radar des États-Unis, mais pas l'un à l'autre. Les liens entre les alliés asiatiques des États-Unis se sont rénforcés ces derniers mois sur fonds des tensions avec la Corée du Nord. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré dimanche le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en Corée du Sud, où ils ont confirmé les progrès réalisés en matière de coopération dans le domaine de la défense. (Reportage Yoshifumi Takemoto ; rédigé par Kaori Kaneko ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)