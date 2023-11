Japon et Chine d'accord pour discuter de la sécurité et améliorer leurs relations

Japon et Chine d'accord pour discuter de la sécurité et améliorer leurs relations













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le Japon et la Chine espèrent organiser des discussions sur la sécurité "dans un avenir proche", a déclaré samedi la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, après avoir rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, en Corée du Sud. Cet entretien entre les deux responsables des deux pays est le premier depuis que Yoko Kamikawa est devenue ministre des Affaires étrangères du Japon en septembre et fait suite aux premiers tête-à-tête depuis un an entre les dirigeants de leurs pays respectifs au début du mois. "Nous avons confirmé que nous cherchions à maintenir une communication étroite sur un certain nombre de sujets (...) et nous espérons avoir des entretiens sur la sécurité dans un avenir proche", a déclaré Yoko Kamikawa à la presse. Selon un compte rendu de la réunion publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a insisté sur la nécessité pour les deux pays de préciser qu'ils "ne représentent pas une menace l'un pour l'autre", tout en respectant "les préoccupations légitimes de l'autre". Yoko Kamikawa a déclaré que le Japon cherchait à obtenir la levée de l'interdiction chinoise sur toutes les exportations de produits de la mer japonais à la suite du rejet d'eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima. Le ministère chinois a déclaré qu'il s'opposait aux "pratiques irresponsables du Japon" et qu'il était nécessaire d'établir un "mécanisme de surveillance à long terme pour toutes les parties prenantes". Le Japon et la Chine s'emploieront également à établir des discussions de haut niveau sur l'économie, a déclaré Yoko Kamikawa, ajoutant cependant qu'aucune date n'avait été fixée pour le moment. Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés en marge d'une conférence internationale aux Etats-Unis le 17 novembre, où ils sont convenus de poursuivre des relations bénéfiques pour leur deux pays. (Reportage Sakura Murakami à Tokyo et Casey Hall à Shanghai; version française Claude Chendjou)